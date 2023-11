Spedizione punitiva nel locale per colpire il rivale in amore: tre denunciati

Un pestaggio tre contro uno e minacce di morte a causa di una rivalità in amore. I tre aggressori - due fratelli di 47 e 51 anni, ed una donna di 45, residenti nel reggiano - sono stati denunciati dalla Procura per lesioni personali e minacce; la vittima era finita in ospedale, e ne era uscita con una prognosi di 7 giorni. L’episodio risale al primo pomeriggio dell’8 settembre: la vittima si trovava seduto ad un tavolino con alcuni amici in un locale di Sant’Ilario, quando arrivarono i due fratelli. Il 51enne, notandolo, inizia ad offenderlo pesantemente. La vittima allora si alza e chiede conto degli insulti: per tutta risposta il 51enne gli sferra un calcio alla gamba destra e si avventa su di lui fino a farlo cadere. Gli altri clienti riescono a separarli, ma a quel punto interviene l’altro fratello: si scaglia contro la vittima, ma viene bloccato prima che accada il peggio. I due, sia pur immobilizzati, continuano a minacciare: "Ti devo uccidere", dicono, facendo il gesto inequivocabile con un dito portato alla gola fatto scorrere da parte a parte. La donna, moglie di uno dei fratelli, intanto si avvicina alla vittima e inizia a colpirlo con la borsa, per poi essere fermata dagli altri clienti. Intanto era stato chiamato il 112, e nel locale era arrivata una pattuglia dei carabinieri di Sant’Ilario. Dopo l’intervento dei militari, i tre aggressori si erano allontanati mentre la vittima si era recata al Pronto Soccorso del Franchini di Montecchio per farsi medicare. Venne dimesso con una prognosi di 7 giorni, e qualche giorno dopo sporse denuncia. Raccolte le testimonianze e ascoltati i protagonisti della vicenda, i carabinieri hanno infine deferito i tre alla Procura della Repubblica. Francesca Chilloni