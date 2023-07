’Spedizione punitiva’: tre stranieri condannati a 8 mesi in abbreviato

Tre condanne, in abbreviato, a 8 mesi di reclusione, pena sospesa. Per i tre pakistani è stata revocata anche la misura cautelare del divieto di dimora a Novellara. È terminato così, con la decisione del giudice Giovanni Ghini (foto) l’arresto di inizio giugno per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e violazione di domicilio avvenuto a carico dei tre stranieri fra i 30 e i 47 anni, da parte dei carabinieri.

Stando alle ricostruzioni, una lita per futili motivi avvenuta in un locale era sfociata in una ’spedizione punitiva’: tre uomini avevano deciso di raggiungere gli ’avversari’ in un condominio di Novellara. Dopo l’allarme lanciato dai vicini i militari arrivati sul posto avevano notato un uomo con una canna da pesca in mano, mentre dall’interno arrivavano urla del tipo: "Vieni fuori o ti ammazzo", con gli altri due pakistani che battevano contro la porta di un’abitazione con un piccone e una bottiglia in vetro, continuando la loro azione pure in presenza dei carabinieri. I militari, con fatica, erano poi riusciti a immobilizzare e identificare i tre – in aula difesi dagli avvocati Leonardo Teggi, Sabrina Ori e Elena Ravelli – poi arrestati.