Spegni il cellulare e goditi un bel libro. Alla Panizzi arriva il primo ’reading party’

Per una volta nella vita non c’è un dress code a cui attenersi per entrare alla festa, piuttosto un book code, unito a una serie di norme di comportamento. Tra i principali trend del momento per gli appassionati di lettura e per chi desidera leggere senza rinunciare alla socialità, infatti, i reading party sono un fenomeno newyorkese che da qualche tempo ha conquistato anche l’Italia, arrivando nella nostra città. Domani dalle 17 alle 19 anche la Biblioteca Panizzi ospiterà il suo primo reading party. Le regole sono semplici: chi desidera partecipare potrà portare il proprio libro che non si è ancora terminato o agli inizi, oppure scegliere tra quelli proposti dalla biblioteca, dovrà spegnere il cellulare e accomodarsi nel cortile interno della biblioteca, che per l’occasione verrà allestito con varie sedute, e potrà quindi leggere senza distrazioni, in silenzio e insieme agli altri partecipanti. L’idea è quella di staccare completamente dalla quotidianità e dai social, per ricostruire un momento di autentica lettura, senza interruzioni della vita reale, ma con la sola buona compagnia di altre lettrici e lettori. Ai partecipanti verrà offerto anche un piccolo omaggio. Un circolo letterario contemporaneo improvvisato, dunque, con un proposito che accomuna tutti. Un’idea che affonda le radici nell’antica Roma, all’epoca dei circoli dell’età Augustea (Mecenate il più famoso), per proseguire nei secoli con la Grecian coffee house e J. K. Rowling. Un debutto, a cui si spera si aggiungano altri appuntamenti per rinnovare il piacere puro della lettura, senza frammentazioni di qualsiasi tipo a interromperla. L’ingresso è libero. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’interno della Biblioteca.