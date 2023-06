Spento un vasto incendio: minacciava alcune abitazioni

Vigili del fuoco di Guastalla, con i colleghi di Viadana, impegnati nel primo pomeriggio di ieri a domare un incendio divampato in un ampio campo di grano a ridosso dell’argine che da Brescello porta verso Ghiarole e Coenzo. L’allarme è scattato poco prima delle 14, quando alcuni residenti hanno notato il rogo che veniva "spinto" dal vento verso abitazioni, in particolare tra strada Argine Mulino Caselle e strada Viazza. In breve tempo le squadre del 115 sono riuscite a limitare l’azione delle fiamme, evitando conseguenze alle abitazioni e alle strutture circostanti. Insieme alla squadra del distaccamento di Guastalla hanno operato pure i colleghi di Viadana, con un mezzo antincendio 4x4 molto agile anche sui campi rurali.