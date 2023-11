Speranza al centro Primo Maggio

Stasera alle 21 al centro sociale Primo Maggio a Guastalla è atteso l’onorevole Roberto Speranza, già ministro della Salute in un momento critico, nei mesi dell’emergenza sanitaria da Covid e del lockdown.

L’evento di stasera viene allestito dal Pd locale nell’ambito di iniziative per approfondire l’attualità politica con riferimento alla legge di bilancio. E il 10 novembre alle 18,30, sempre al centro sociale guastallese, è prevista l’assemblea di circolo del Pd locale con l’intervento del segretario provinciale Massimo Gazza e del responsabile enti locali Emanuele Cavallaro. L’iniziativa rientra all’interno del ciclo di incontri “Andar per circoli”, organizzato dai parlamentari PD reggiani Ilenia Malavasi e Andrea Rossi per approfondire temi di attualità politica verso la nuova legge di Bilancio.