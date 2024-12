Spergola Dop: l’ok in consiglio: "Questo è solo il primo passo"

Il consiglio comunale di Scandiano ha approvato il documento per il percorso verso il riconoscimento Dop della Spergola. La maggioranza esprime "grande soddisfazione per l’approvazione unanime: apprezziamo che la minoranza, che aveva presentato un ordine del giorno in merito, abbia accolto un nostro emendamento in linea con la visione che sosteniamo. Il riconoscimento Dop della Spergola rappresenta un’occasione unica per valorizzare la nostra eccellenza enologica, rafforzando il legame tra prodotto e territorio e promuovendone la crescita a livello nazionale e internazionale".

Anche il capogruppo dell’opposizione Giuseppe Pagliani è soddisfatto del voto positivo "ottenuto dall’ordine del giorno presentato dal nostro gruppo dopo aver accettato alcuni emendamenti della maggioranza relativi alla proposta di denominare Scandiano Dop il vino prodotto con l’uva Spergola tipica dei territori scandianesi e collina reggiana senza dimenticare gli altri comuni nei quali questa coltivazione trova la propria produzione".

Per Pagliani è "solo il nostro primo passaggio in consiglio: vogliamo scandire un cronoprogramma senza perdere tempo prezioso e definire in tempi brevi le modifiche per dare seguito alla nostra proposta di denominazione e iniziare a diffonderla ovunque".

m. b.