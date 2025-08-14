"Spergola, serve sinergia tra le cantine e i Comuni"

"È importante allargare la produzione della Spergola anche alle zone della collina reggiana: è necessaria però una collaborazione tra Comuni e cantine per valorizzare attentamente il prodotto".

A proporlo è Giorgio Monzali, noto viticoltore e titolare di un’azienda agricola a Riva di Rondinara. Monzali interviene sul tema dell’inclusione di nuove aree reggiane nella zona di produzione delle uve e dei vini. Un settore, quello legato all’enologia, che negli ultimi giorni ha attivato il dibattito anche in sede politica, incentrato sulle potenzialità del territorio.

"I reggiani devono sapere che la nostra fascia collinare, che va da Castellarano a San Polo, è costituita prevalentemente da argilla e gesso. Lo Champagne ha un terreno di produzione simile al nostro: l’argilla serve per trattenere l’acqua e il gesso per dare aromi e profumi al vino".

"La Spergola è radicata sul nostro territorio da centinaia di anni – prosegue –. Questo vitigno deve essere coltivato prevalentemente in collina e sono quindi d’accordo sull’allargamento ai comuni limitrofi. Al momento sono poco più di duecento ettari di Spergola coltivata".

Monzali, in merito invece alle proposte per il marketing, sostiene che per valorizzare il "nostro territorio e il prodotto è stata molto utile la collaborazione tra enti comunali e cantine per la creazione di eventi svolti dando alle persone la possibilità di conoscere il prodotto e dare notorietà alle singole cantine della zona. È auspicabile una collaborazione tra Comuni e cantine della nostra fascia collinare". Per Monzali la strategia migliore per il prossimo futuro è quella di "creare un’identità comune che passi anche tramite un unico marchio condiviso e di proprietà delle singole cantine e viticultori del nostro territorio collinare".

Giorgio Monzali è favorevole inoltre al turismo enogastronomico coinvolgendo "associazioni locali e il settore dell’accoglienza (ristoranti, hotel, b&b, tour operatori) per offrire ai turisti italiani ed esteri un’esperienza completa per scoprire e vivere la zona collinare composta di vigneti, cantine, caseifici, acetaie e percorsi naturalistici".

Monzali propone pure di creare un "marchio collettivo, per rispecchiare la nostra storia e la tradizionale locale, per le cantine e i viticoltori del territorio collinare: la Spergola deve però rimanere in collina dove trova le condizioni migliori per il suo sviluppo", osserva il titolare dell’azienda agricola di Riva di Rondinara.

Matteo Barca