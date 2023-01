"Speriamo che gli sconti aiutino i negozi di vicinato"

"Assistiamo per ora a un 50% di persone che sceglie di aderire ai saldi e di farlo sotto casa, quindi nelle attività di vicinato", è la fresca valutazione di Davide Massarini, presidente Confcommercio, a pochi giorni dal via. "Le previsioni sono di un leggero aumento negli acquisti rispetto allo scorso anno e il trend va nella direzione del 10% in più. L’andamento natalizio nelle vendite da parte dei reggiani è stato positivo, tra novembre e dicembre, perciò nutriamo aspettative positive rispetto alla filiera del settore. Vedremo verso la fine dei saldi, con i dati che ci provengono da Federmoda nazionale".

Tesi non molto diversa da quella di Monica Maioli di Confesercenti, che aggiunge: "Una prima indagine effettuata a pochi giorni dall’inizio dei saldi ci ha permesso di registrare un discreto andamento delle vendite, ma l’offerta di prodotti scontati è ancora ampia e molte sono le opportunità di fare buoni affari per i consumatori".

Il risultato, tuttavia, è positivo, nota Maioli, "e sicuramente dovuto anche alla giornata di inizio, che ha permesso di sfruttare al meglio il giorno festivo del 6 gennaio, infatti per il 46% degli intervistati questo ha influito positivamente sulle vendite. Più della metà delle imprese ha praticato uno sconto del 30% e solo il 18% delle aziende ha praticato uno sconto superiore al 40%. Inoltre circa il 30% degli intervistati ha avuto uno scontrino medio di valore superiore allo scorso anno. Possiamo quindi sostenere che il 60% delle imprese si è dichiarato soddisfatto dell’andamento iniziale dei saldi, seppure confermando di avere ancora in negozio un ampio assortimento di prodotti a disposizione della clientela per garantire ottimi affari anche nei prossimi giorni". L’auspicio è di continuare con questo trend positivo delle vendite anche per riuscire a recuperare i mancati incassi causati dal cambiamento climatico e crisi generalizzata.

"I saldi hanno dimostrato che il consumatore gradisce effettuare i propri acquisti nei negozi fisici, riscoprendo un rapporto umano e una qualità del servizio che solo personale qualificato può garantire – osserva Maioli – orientando le scelte con competenza e dimostrando una serietà, delle proposte, quale elemento di garanzia importante. Confidiamo che il buon proseguimento dei saldi, che termineranno il 5 marzo, permetta alle imprese di risollevarsi da una situazione certamente difficile e di trovare nuovi stimoli per continuare a garantire un buon servizio alla clientela anche nelle stagioni future".

Lara Maria Ferrari