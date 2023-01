Sperona l’auto della polizia Poi minaccia gli agenti

"Vi farò la guerra. Vi vengo a cercare". Pare abbia pronunciato queste parole all’indirizzo degli agenti della polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana dopo essersi opposto all’esibizione dei documenti ed aver speronato l’auto degli agenti con il furgone.

Per tutto ciò, un 46enne residente in paese, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I fatti sono avvenuti intorno alle 15.30 di lunedì, quando, una pattuglia della polizia Locale, durante un controllo di routine, ha fermato il Fiat Ducato guidato dall’uomo (che di professione fa il corriere), chiedendogli di esibire i documenti di guida suoi e quelli relativi al mezzo.

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe chiesto di attendere l’espletamento di una consegna urgente che doveva compiere, per poi, al ritorno, rifiutarsi di esibire i documenti, salendo di nuovo sul furgone e procedere verso la via dove abita, salvo poi, lì, essere fermato dagli agenti che l’avevano seguito.

Sarebbe stato a quel punto, sempre secondo la ricostruzione dell’accaduto da parte degli agenti intervenuti sul posto (tutti aspetti che dovranno essere ulteriormente approfonditi, trattandosi di un procedimento ancora nelle sue fasi preliminari), che il 46enne avrebbe innestato la retromarcia colpendo l’auto d’ordinanza dei poliziotti, per poi scendere dal mezzo e pronunciare la frase di cui sopra. Gli agenti della Locale, vista la situazione, decidevano di chiedere man forte a una pattuglia di carabinieri che intervenivano sul posto ed avevano modo di constatare anche loro l’atteggiamento poco collaborativo dell’uomo.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 46enne continuava a rifiutarsi di esibire i documenti minacciando tutti gli operanti.

A quel punto, l’uomo è stato condotto in caserma e arrestato. Ieri mattina, difeso di fiducia dall’avvocato Pina Di Credico del foro di Reggio, il 46enne è comparso nell’aula presieduta dal giudice Sarah Iusto per la direttissima.

L’arrestato è stato sentito, assieme ai carabinieri intervenuti, e dall’esame compiuto dal difensore, sono emerse alcune contraddizioni rispetto alla ricostruzione investigativa.

Il Pm ha chiesto l’obbligo di firma presso la polizia Giudiziaria, mentre l’avvocato Di Credico, la convalida dell’arresto e la rimessione in libertà in quanto non sussistevano le esigenze cautelari.

Il giudice Iusto ha accolto, di fatto, le richieste del legale, convalidando l’arresto e rimettendo il 46enne in libertà, fissando, in fine, la data del processo al 10 di febbraio.

Nicola Bonafini