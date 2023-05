Speronano l’auto dei carabinieri, bloccati e arrestati

Due persone sono state arrestate dopo un inseguimento con incidente tra carabinieri e due uomini a bordo di un’auto rubata. E’ successo ieri, poco dopo mezzogiorno, a Scandiano alla rotatoria di via 11 settembre 2001. E’ avvenuto un inseguimento concluso poi con un incidente. Una Lancia Musa, in cui si trovavano due uomini, non si è fermata all’alt di controllo dei militari dell’Arma ed è quindi iniziato il tallonamento da parte dei carabinieri. I due uomini hanno speronato il mezzo dei militari.

Conclusa la corsa della Lancia Musa sono stati ovviamente avviati i controlli del caso ed è successivamente emerso che la Lancia Musa era stata rubata. Sul posto sono prontamente arrivate alcune auto dei carabinieri e anche la polizia locale.

Sono intervenute anche le ambulanze della Croce Rossa attivate per l’emergenza dalla centrale operativa del 118, ma fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze dopo lo schianto che si è verificato a Scandiano. I due uomini sono stati poi arrestati.

Ora continueranno gli accertamenti sulla vicenda.

Quasi completamente distrutta, dopo l’incidente, la macchina che non si è fermata all’alt. Molti automobilisti, in transito dalla zona della rotatoria, ieri si sono subito accorti della presenza dei mezzi delle forze dell’ordine e delle ambulanze.