’Spesa sospesa’ insieme alla Caritas

Domani torna l’iniziativa ‘Spesa sospesa’ con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Casalgrande, della Caritas Casalgrande-Salvaterra e di quella di Sant’Antonino.

Saranno operativi i volontari delle associazioni. La raccolta inizierà alle 9 fino alle 13 e dalle 15 alle 18 presso i punti vendita di Conad Casalgrande e Md di Veggia. I prodotti donati saranno consegnati alla Caritas per le famiglie in difficoltà del territorio. Pasta, passata di pomodoro, latte, olio, tonno, riso, farina, legumi, zucchero, biscotti, fette biscottate, marmellata, caffè, prodotti per igiene personale, prodotti per igiene della casa: sono questi gli articoli che vengono maggiormente richiesti.

Fondamentale nella riuscita dell’iniziativa è stata la collaborazione di cittadinanza attiva, dei Vos, del Campanone, dei consigli di frazione, dell’Anc e dell’Associazione Nazionale Alpini.

m. b.