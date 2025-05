’Spesa sospesa’, quanta generosità

Sono stati raccolti oltre 200 scatoloni di beni di prima necessità raccolti in una singola giornata e destinati a sostentare persone in stato di particolare bisogno. Grande successo per ‘Spesa sospesa’ tenutasi sabato 24 maggio nei supermercati Conad e Rossetto a Casalgrande, Md a Veggia e Sigma a Salvaterra. Prezioso il contributo della cittadinanza per la piena riuscita dell’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale con il sostegno della Caritas Casalgrande-Salvaterra, dell’unità pastorale Maria Regina della Pace e Caritas di Sant’Antonino. I generi più donati sono stati pasta, pomodoro, biscotti, legumi, farina, latte, tonno, detergenti per l’igiene della casa e per l’igiene personale, pannolini. L’assessore Marco Cassinadri ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte "alla spesa sospesa: l’essere comunità si vede anche e soprattutto nella capacità di aiutarsi e sostenersi nel bisogno. L’amministrazione sicuramente non esiterà ad allestire altre azioni simili nel prossimo futuro".

m. b.