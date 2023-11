Spettacoli in tutta la provincia

Diversi gli appuntamenti di teatro nel Reggiano. Al teatro di Casalgrande oggi alle 17 va in scena "Sinfonia della Creazione", monologo dall’opera di Giovanni Segantini, con Matteo Pagliani, Francesco Manelli (attore), Giulia Lusetti (danzatrice) e Giacomo Astolfi (musicista). Prenotazioni: 0522-1880040 o 334-2555352.

A Reggiolo, alle 17 al locale auditorium Fellini-Masina, è in programma "Il tartufo", commedia di Molière con la regia di Domenico Ammendola (prenotazioni: 375-6387639) nell’ambito della locale stagione di spettacoli.

Al teatro di Novellara, oggi alle 17, in scena gli Oblivion (Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnanelli e le reggiane Graziana Borciani e Francesca Folloni) con il divertente spettacolo "Tutorial. Guida contromano alla contemporaneità", per la regia di Giorgio Gallione. Viene proposta una costante riscrittura delle follie e delle stranezze legate alla civiltà digitale, dove ritrovare a sorpresa anche grandi miti del passato in un imprevisto ritorno al futuro. Al teatro di Correggio alle 20,30 il Gruppo Teatrale Mandriolo presenta "Rumori fuori scena" di Michael Frayn, con la regia di Donatella Zini. Una compagnia leggermente "sgangherata" sta ultimando la preparazione della messa in scena di uno spettacolo. Lo spettacolo permette agli spettatori di seguire gli attori e il regista durante le prove del primo atto, la sera prima del debutto, poi nello stesso atto un paio di mesi dopo l’inizio della tournée e, infine, in quello stesso stralcio dello spettacolo, comicamente degenerato, in una delle ultime repliche. Si osservano i personaggi nel loro scalcinato umanissimo percorso, da una prospettiva diversa, ma da dietro le quinte. Prenotazioni: 0522 637813 (biglietteria@teatroasioli.it).