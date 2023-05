Spettacoli, laboratori e tanto amore per i pedali

Sono tanti gli eventi organizzati in questi giorni a Scandiano in attesa della tappa del Giro d’Italia in programma martedì.

Oggi alle 16 al Parco della Resistenza appuntamento, ad ingresso gratuito, con spettacoli circensi a cura dell’Ufficio Incredibile per bambini e famiglie. In caso di pioggia le iniziative si terranno al polo fieristico in piazza Prampolini. Gli spettacoli sono quindi confermati in caso di maltempo: all’orario previsto il ritrovo sarà al coperto e i promotori hanno chiesto di portare un cuscino per assistere comodamente.

Sempre oggi alle 17 in piazza Prampolini si terrà un’asta e laboratorio di biciclette a cura dell’Associazione Rimessa in Movimento, evento annullato in caso di pioggia. Un’opportunità divertente per partecipare ad una vera e propria asta di biciclette e acquistare bici usate in ottime condizioni. L’associazione curerà un laboratorio dove sarà possibile imparare trucchi per non farsi rubare la bicicletta e acquistare lucchetti e catene di ottima qualità.

Stasera alle 21, al cinema teatro Boiardo, Matteo Caccia (attore, scrittore e conduttore radiofonico) metterà in scena ‘La maglia nera’. Si tratta della storia di Luigi Malabrocca, uno sportivo che ha fatto dell’arrivare sempre ultimo una forma d’arte. E’ stata organizzata, in occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio e del Giro d’Italia, una mostra fotografica che celebra lo storico gemellaggio con il Comune di Blansko (Repubblica Ceca). L’esposizione realizzata dal collettivo fotografico ContrastoLab con le associazioni sportive locali e Ivo Stejskal, fotografo e vicesindaco di Blansko. La mostra verrà inaugurata domani alle 18, ma è visitabile da alcuni giorni all’ospedale Magati nel corridoio pianoterra.

Domani mattina adulti e bambini potranno cimentarsi in percorsi più o meno impegnativi in preparazione al Giro. Programma completo sul sito internet del Comune.

Matteo Barca