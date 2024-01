Spettacolo in teatro, con il ricavato si acquisterà un defibrillatore

Uno spettacolo a sostegno del progetto ‘Casalgrande For Life’ si terrà domenica 21 gennaio, alle 16, al teatro De Andrè di Casalgrande. Durante il pomeriggio sarà proposto lo spettacolo dal titolo "È stagione di raccolta", una narrazione tratta dall’omonimo libro di Claudia Sandrini. Un viaggio nel tempo alla ricerca dei ricordi che hanno segnato l’infanzia e la giovinezza dell’autrice, accompagnati dai canti del coro Mundura di Montalto di Vezzano. "Il legame – dicono i promotori dell’iniziativa – tra i racconti nel libro e il repertorio del coro Mundura dà così vita a uno spettacolo che amplifica i sentimenti e le emozioni che palpitano nel libro per dare ancor più voce ai ricordi che annodano il passato al nostro presente, aiutando a riflettere anche sul futuro". L’intero ricavato sarà devoluto alla pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze odv di Casalgrande a sostegno del progetto ‘Casalgrande For Life’ per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno. Il prezzo del biglietto è di 10 euro. Per informazioni o prevendita telefonare al 0522-1880040. Un evento per supportare il progetto promosso da Ema e patrocinato dal Comune di Casalgrande che ha come scopo quello di dotare l’intero territorio comunale di defibrillatori semiautomatici esterni (Dae) pubblici e installati nel centro delle varie frazioni e località.

m. b.