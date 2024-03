Spettro peste suina. La Regione si attiva: "Gruppi territoriali per essere pronti"

A Reggio non si registrano ad oggi casi di peste suina africana. Tuttavia, verrà a breve istituito un Got (Gruppo territoriale operativo) come previsto dall’ordinanza del commissario nazionale per ridurre i rischi di diffusione del virus nei territori ancora indenni. E’ quanto emerso dall’incontro che si è svolto nella sede della Provincia, tra l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, il presidente Giorgio Zanni, la vice Elena Carletti, il comandante della Polizia provinciale Lorenzo Ferrari e i rappresentanti reggiani di associazioni agricole, industriali e ambiti territoriali di caccia. Vogliamo condividere con il territorio la strategia che stiamo realizzando, anche nelle aree che ancora non sono interessate dal virus per agire in un’ottica preventiva" spiega Mammi. "In questa situazione- aggiuge Mammi- è assolutamente fondamentale un coinvolgimento forte del territorio. Noi continuiamo a fare squadra, come sempre abbiamo facciamo in questa regione di fronte alle difficoltà". Inoltre l’Emilia-Romagna, spiega l’assessore, "ha chiesto al Governo una dichiarazione di stato di calamità naturale, per consentire alle produzioni che rientrano nelle zone di restrizione-allevamenti e aziende della trasformazione che subiscono i primi effetti della diffusione del virus- di accedere a benefici fiscali previsti dalla legge in casi di calamità, come agevolazioni e sospensioni dei mutui o misure rivolte ai lavoratori". Nel frattempo, fa sapere ancora Mammi, la Regione si è impegnata per innalzare i livelli di biosicurezza negli allevamenti e nelle aziende, attraverso due bandi per complessivi 7 milioni, mentre un terzo, con una dotazione di altri 3 milioni è stato aperto in questi giorni.