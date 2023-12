Spezie ed erbe, un aiuto per limitare altri condimenti

Le spezie e le erbe. Che meraviglia. Da sempre gli uomini attraverso i millenni hanno coltivato, ammirato, gustato e venerato questi doni della terra. Già le conoscevano i Sumeri in Mesopotamia come anche gli Egizi che le mettevano perfino nei sarcofagi. Erano coltivate anche nella Roma e Grecia antiche tanto che Ippocrate, padre della medicina, teneva un registro dove catalogava centinaia di erbe e spezie per fini curativi. Anche in Cina e in India da sempre le spezie sono state al centro di traguardi medici e culinari.

Zenzero, noce moscata, zafferano, coriandolo, cannella, curcuma, chiodi di garofano e mille altre hanno affiancato l’uomo nella cura e prevenzione delle malattie e nella alimentazione. Assai diverse le une dalle altre quel che è certo che il loro uso è caratterizzato da quantità molto basse e non si rischia certamente un eccesso di calorie. Sono comunque un aiuto fondamentale per sostituire e limitare altri condimenti altamente energetici.

I pregi delle erbe e delle spezie sono troppi per poterli menzionare tutti, ma per capirne l’importanza possiamo solo ricordare che Pasteur, pioniere dell’immunologia, capì che l’aglio, oltre le mirabili doti culinarie, possedeva attività antibatteriche. Emozioni, sapori, odori, colori, ricordi, sono spesso sensazioni personali che si possono provare assaporando erbe e spezie, prodigiosi prodotti della natura.

William Giglioli

(medico specialista in Scienza dell’Alimentazione)