Spicca il derby Guastalla-Daino

Mercoledì (ore 20.30) di Coppa Emilia questa volta dedicato alla Prima categoria. Sette formazioni reggiane impegnate per staccare il pass dei sedicesimi di finale e, in caso di parità al 90’, si procederà direttamente coi calci di rigore. Grande attesa per le leader reggiane Atletico Bibbiano Canossa e Guastalla che guidano i rispettivi gironi a punteggio pieno e quindi inseguono il 6° hurrà in questo avvio di stagione da incorniciare. I matildici del neo-mister Cangiulli devono adattarsi al sintetico Stuard di San Pancrazio, feudo del temibile Fognano, mentre i rossoblù del rientrante trainer Cani attendono il Daino Santa Croce per un derby molto insidioso. Anticipa tutti la Campeginese costretta a giocare in orario pomeridiano vista l’assenza di illuminazione sull’impianto cittadino della Modenese: è la rivincita sullo stesso campo del match di campionato di tre giorni fa nettamente vinto dai locali, ma in questo caso i reggiani devono fronteggiare diverse indisponibilità. Stesso copione per Novellara e San Damaso che si affrontano sempre nella Bassa reggiana dopo l’1-1 di domenica scorsa, assist per il primato solitario del Guastalla. Derby all’insegna degli ex di turno in United Albinea-Boca Barco soprattutto fra le fila dei gialloneri di casa che in estate hanno ingaggiato l’ex capitano bostero Giacomo Ferrari, il terzino Arcadi Esposito e il bomber Federico Sica, questi ultimi prelevati dal Daino Santa Croci, ma con alcuni anni trascorsi in gialloblù.

Il programma. Macroarea A: Fognano-Atletico Bibbiano Canossa. Macroarea B: Guastalla-Daino Santa Croce; Modenese-Campeginese ore 15.30; Novellara-San Damaso sul campo B del centro "Meloni"; United Albinea-Boca Barco.