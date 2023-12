Spinge a terra la sorella: "Rovina della mia vita"

Un rapporto di vicinato non proprio idilliaco ha portato a una lite sfociata in un provvedimento giudiziario ora al vaglio della magistratura. Una questione tra fratello e sorella, di cui si sono occupati i carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto, ai quali si è rivolta la donna di 66 anni, in seguito a una spinta ad opera del fratello 52enne, che l’ha fatta rovinare a terra, riportando ferite giudicate guaribili in almeno una settimana. Ha rischiato di degenerare il diverbio avvenuto a fine settembre tra fratello e sorella, con l’uomo denunciato alla magistratura per il reato di lesioni personali. La donna si trovava nel cortile di casa quando è stata avvicinata dal fratello, che abita all’ultimo piano dell’abitazione di famiglia. L’uomo le avrebbe rivolto frasi offensive, arrivando a minacciarla: "Sei la rovina della mia vita, devi morire…", il tono con cui si sarebbe rivolto alla sorella. Ma non è finita qui. Alle parole, infatti, ha aggiunto pure una spinta, che ha fatto cadere la donna, riportando traumi medicati poco dopo in pronto soccorso. Con il referto medico in mano, la 66enne si è diretta alla caserma dei carabinieri di Castelnovo Sotto, raccontando quanto accaduto e formalizzando la denuncia contro il fratello. I militari hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le indagini, supportate da varie testimonianze, hanno permesso di ritenere attendibili le dichiarazioni della vittima, ottenendo elementi sufficienti per poter inoltrare la denuncia alla Procura reggiana a carico del fratello.

Antonio Lecci