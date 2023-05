Spingi Gonzales, 20 anni in musica

Al via il ventesimo anno di attività degli Spingi Gonzales, band della Bassa Reggiana che si prepara a un nuovo lungo tour che si apre stasera a Reggiolo, nel week end dello Street Food Time, da oggi a domenica tra specialità alimentari ed intrattenimenti. Stasera alle 21 il live di Spingi Gonzales con Fabrizio Freddi e Rosa Alberini alla voce, Damiano Alberini alla chitarra, Mattia Rubizzi alle tastiere, Simone Gigante al basso e Demis Castellari alla batteria.

"Siamo molto emozionati e non vediamo l’ora di partire. Debuttiamo con una scaletta tutta nuova a Reggiolo, nella bellissima piazza in centro paese. Credo che nessuno di noi, 20 anni fa, potesse immaginare di trovarci oggi, nel 2023 con un tour di quasi 40 date da metà maggio a metà settembre. E’ un grande sogno che si realizza", confida il cantante Fabrizio Freddi. Che aggiunge: "Ogni anno per noi è una grande sfida, perchè abbiamo veramente toccato ogni tipo di genere musicale e artista. Cerchiamo sempre di raccogliere ogni anno i commenti e le considerazioni del nostro pubblico perchè lo spettacolo è per la gente che ci viene ad ascoltare. Il tour dello scorso anno, essendo quello della ripartenza post Covid, è stato pensato più al ballo, quindi una scaletta molto dance. La gente si era abituata ad anni di divano e serie tv. Quindi li abbiamo voluti risvegliare… Quest’anno, invece, per celebrare i 20 anni di attività abbiamo preparato una scaletta che ripercorre, con alcune chicche, anche i medley presentati in tour del passato". Il tour si concluderà il 15 settembre in piazza Mazzini a Guastalla. "Gli Spingi Gonzales sono nati il 18 Aprile 2003 dall’idea di due guastallesi doc. Ci è sembrato giusto – conclude Freddi – chiudere questo incredibile cerchio di 20 anni proprio a Guastalla".

Antonio Lecci