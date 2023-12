Spingi Gonzales, 20 anni sul palco: "Un traguardo impensabile"

Si chiude il tour del ventennale di attività degli Spingi Gonzales, una band reggiana che si sta facendo apprezzare da un pubblico sempre maggiore.

E non solo a livello locale.

La notte di San Silvestro il gruppo sarà in concerto al veglione musicale al Fuori Orario a Taneto di Gattatico, con un live che segue il lungo tour che ha impegnato la band durante primavera ed estate. Il gruppo è composto da Fabrizio "Fiffy" Freddi e Rosa Alberini alla voce, Damiano Alberini alla chitarra, Mattia Rubizzi alle tastiere, Simone Gigante al basso e con Demis Castellari alla batteria. "E’ stata un’annata positiva – commenta Freddi, guastallese – in cui abbiamo chiuso vent’anni di attività in un tour che ha debuttato a maggio a Reggiolo, con una scaletta tutta nuova rispetto al passato. Credo che nessuno di noi, vent’anni fa, potesse immaginare di trovarci nel 2023 con un tour di decine di date da maggio a settembre. E’ un grande sogno che si realizza". Fabrizio Freddi è certo che questo successo derivi dalla cura di ogni aspetto della band. "E poi l’evoluzione dei concerti, sempre con delle novità. "Ogni anno per noi è una grande sfida – aggiunge – perchè abbiamo veramente toccato ogni tipo di genere musicale e artista. Cerchiamo di raccogliere ogni anno i commenti e le considerazioni del nostro pubblico, perchè alla fine lo spettacolo è per la gente che ci viene a sentire. Il tour post Covid lo avevamo dedicato al ballo, con una scaletta dance: la gente si era abituata a mesi di divano e serie tv. Quindi li abbiamo voluti risvegliare un attimo…".

Antonio Lecci