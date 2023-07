Spingi Gonzales in concerto a Praticio Rock

Un appuntamento estivo ormai storico e tradizionale. E’ Praticio Rock, allestito negli spazi di via Cicalini a Praticello di Gattatico. Serate di musica (spettacoli dalle 21,30) e gastronomia, al parco polivalente del paese, fino a sabato sera. Si comincia oggi con il concerto degli Spingi Gonzales, cover band attiva ormai da vent’anni, preceduta dall’esibizione dei Dejablues. Domani il live di The Criminal Chaos seguiti da Elephant Brain. Venerdì sera tocca a Riscatto-Dham in attesa del concerto di Claver Gold, mentre sabato sera si comincia con la musica di Zagara, seguita dal live di Punkreas e Meganoidi. Nelle serate di venerdì e sabato la festa è animata pure da dj set musicale con Riccardo Savi e Mark Bee. Ingresso gratuito.