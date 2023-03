Spintona un ragazzo per tentare di rapinarlo

Ha tentato di rapinare del portafogli un coetaneo, spintonandolo. Ma poi ha desistito, fuggendo. È successo in via Settembrini nel tardo pomeriggio di sabato.

La vittima ha denunciato tutto alla polizia che in serata ha inviato sul posto due Volanti a raccogliere testimonianze per cercare di individuare il presunto responsabile che ora rischia una denuncia. Indagini in corso per capire se si possa trattare di un appartenente alle note baby gang cittadine, sempre più protagoniste di microcriminalità con violenze e rapine ai danni di ragazzi o dei più deboli, talvolta riuscendo a portare via denaro e telefonini costosi.