‘Spiragli: aprire dialoghi con i figli’

È dedicato alla delicata fase dell’adolescenza il progetto ‘Spiragli: aprire e costruire dialoghi con i propri figli’ promosso dal centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia per genitori di ragazzi tra i 13 e 15 anni. L’obiettivo è fornire loro gli strumenti necessari per riconoscere i bisogni e segnali affettivi dei figli per poter rispondere in maniera adeguata. Il percorso gratuito, condotto dalla psicologa psicoterapeuta Cristina Chiari e a cura della cooperativa sociale CoMeFo, è articolato in otto incontri di due ore il sabato mattina dal 24 febbraio all’8 giugno nella sede del centro per le famiglie in via Fogliani a Scandiano. Per informazioni: 0522985903.