Splendido castagno in Val Tassaro. Via ai lavori per la sua salvaguardia

Lo studio dell’età degli alberi è una rivelazione che spinge l’immaginazione ad epoche molto remote. In montagna al momento abbiamo due alberi storici che rappresentano monumenti naturali: il castagno monumentale della Val Tassaro in comune di Vetto e l’acero della Pietra di Bismantova, proprio davanti all’ingresso della chiesetta che si affaccia alla base della grande parete di memoria dantesca (Purgatorio IV canto). Grazie al contributo concesso da Parchi Emilia Centrale sono iniziati gli interventi per la conservazione del monumentale ‘Castagno della Val Tassaro’ situato presso l’abitato di Spigone in comune di Vetto. Sabato scorso è stata condotta una visita guidata alla presenza del vice sindaco di Vetto, Aronne Ruffini, dell’assessore Andrea Ruffini e di numerosi partecipanti per illustrare le modalità di intervento per la conservazione. È stata sottolineata l’importanza di questo esemplare che è tra i più significativi dell’Emilia Romagna. L’acero monumentale dell’Eremo di Bismantova (Acer Opalus), vecchio di 250 anni, in questi giorni si presenta nella sua stupefacente colorazione autunnale. Fu messo a dimora tra fine Settecento e inizio Ottocento, quando ancora Bismantova era parte del Ducato estense.

Settimo Baisi