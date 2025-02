Spolverare e curare la Memoria: "Mai più gli orrori della Shoah"

"Da quel giorno in poi il mondo scoprì l’orrore della Shoah". Gli alunni della scuola secondaria di I grado Lelio Orsi di Novellara raccontano cosa significa prendersi cura della Memoria storica e collettiva. La classe 1ª F, in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, ha partecipato a un’iniziativa promossa da Istoreco, intitolata "Spolvera la Memoria. Gli alunni e le alunne hanno passeggiato alla ricerca delle pietre d’inciampo dedicate ad alcuni nostri concittadini e le hanno pulite, per onorare la loro memoria. Di seguito le testimonianze di alcune alunne su questa importante esperienza. "La Giornata della Memoria ricorda la liberazione di Auschwitz, il 27 gennaio 1945. Da quel giorno in poi il mondo scoprì l’orrore della Shoah. Nella nostra scuola sono state previste delle attività, come letture di libri, elaborati grafico-pittorici, visione di film e testimonianze, nonché laboratori sulle pietre d’inciampo".

"La Giornata della Memoria serve per ricordare ciò che è accaduto, per non dimenticare che delle persone hanno sofferto solo per la loro origine o religione. Ci sono persone che, per fortuna e con tanto coraggio, hanno aiutato o contribuito a salvare gli ebrei. Le persone dovevano scappare o rifugiarsi nelle case di altri, ma ormai si sa che finiva quasi sempre che, poco dopo, venivano catturati e deportati nei campi di concentramento. In quei posti terribili venivano uccisi tutti, senza pietà, neanche per i bambini".

"Tutto questo va ricordato, perciò a scuola abbiamo fatto molte attività e parlato di ciò che è accaduto. In classe abbiamo letto il libro ‘I ragazzi di villa Emma’ di Giuseppe Pederiali. Un giorno, vorrei andare a visitare quella villa, a Nonantola, che ha ospitato dei ragazzi ebrei che fuggivano dai nazisti e si sono salvati, riuscendo a raggiungere la Svizzera".

"Per me, la Giornata della Memoria è un momento pieno di emozioni e spero che tutti la apprezzino quanto l’apprezzo io. Nella mia classe, siamo tutti consapevoli degli errori che alcuni dei nostri antenati hanno fatto, e per questo non commetteremo lo stesso sbaglio. Con la mia classe, siamo andati a vedere le pietre d’inciampo. Le pietre sono dedicate ai nostri concittadini. Quando Raffaella Zaldini, dell’archivio storico, ci ha letto la lettera di Carlo Segrè, che aveva lasciato alla sua famiglia prima di suicidarsi perché era ebreo, mi sono molto emozionata. Mentre noi ascoltavamo quelle frasi mi sono chiesta cosa abbia provato Carlo nello scrivere quella lettera. A quella lettera, vorrei rispondere: "Non ti preoccupare, Carlo, noi non ti dimenticheremo". Classe I F