’Spolverare la memoria’. Gli studenti puliscono le pietre d’inciampo

Gli scolaretti delle quarte A e B della scuola elementare Neria Secchi venerdì mattina hanno partecipato ad un’iniziativa didattica particolare: "Spolverare la memoria", promossa da Istoreco e sostenuta dall’Anpi di Bibbiano. Hanno ripulito e lustrato le Pietre d’inciampo posizionate in via Fratelli Corradini, dedicate alla memoria di Erio e Walter Ferrari.

Dopo l’8 settembre 1943 i due giovani fratelli, soldati, si ribellarono rifiutando di continuare a combattere al fianco dei tedeschi e vennero deportati in diversi campi di lavoro nazisti: Erio venne mandato a Hildesheim mentre Walter a Wolfenbuttel. Alla fine della Guerra vennero liberati dai lager: Walter sopravvisse, Erio era in condizioni troppo gravi e non ce la fece.

Gli studenti, accompagnati dalle insegnanti, da Valterio Ferrari (nipote di Erio e Walter), dalla presidente dell’Anpi locale Simona Fantesini e dall’assessora Alessia Pellicciari, "hanno compiuto un gesto concreto e simbolico. Un’azione attraverso la quale ci si prende cura di ciò che è stato, mantenendo viva la memoria".