Sporcizia tra le tombe "Guano di piccioni sulle lapidi dei morti"

"Non c’è rispetto per un luogo sacro". A denunciare la situazione del cimitero di San Bartolomeo è Ivaldo Casali, responsabile del dipartimento sicurezza di Fratelli d’Italia. Che con corredo fotografico scrive una missiva aperta e indirizzata al Comune.

"A seguito di numerose segnalazioni, e da constatazione personale, sono a rappresentare la situazione di degrado presente all’interno del cimitero di San Bartolomeo. Peraltro, questa situazione era già stata comunicata agli uffici del Comune, da alcuni residenti, senza ottenere alcun risultato. Corridoi sporchi di escrementi di piccione sulla pavimentazione e perfino su alcune lapidi e sulle scalette. Questo, mi permetto, non è rispetto per un luogo sacro dove le persone si recano per rendere omaggio alle tombe dei propri cari. Trattasi di una situazione assurda, in quanto i cimiteri andrebbero costantemente controllati e puliti".

"Si chiede pertanto – continua Casali – un radicale intervento di pulizia e di sanificazione, nell’area interessata, e dai guani dei piccioni sui loculi, ben evidenziati dalle foto allegate. E’ opportuno, a tal proposito, onde evitare il riproporsi nel giro di poco tempo della stessa intollerabile situazione, accorgimenti per impedire ai volatili di poter accedere in quegli spazi. Signor Sindaco, anche i cimiteri fanno parte della cosiddetta “città delle persone”!".