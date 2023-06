Sporco e irregolarità: ristorante sospeso

Multa, salata, e sospensione dell’attività sino a quando tutte le irregolarità riscontrate non saranno sanate. È la sorte che è toccata a un ristorante etnico africano, presente nell’area sud-est industriale di Reggio, visitato nei giorni scorsi dal Nucleo Antisofisticazione dei carabinieri di Parma. Nel corso della loro ispezione i Nas hanno constatato profonde carenze igienico sanitarie, assieme ad altre mancanze dal punto di vista della regolare esposizione dei piatti preparati all’interno dell’esercizio. In particolare, i militari hanno provveduto al sequestro amministrativo di una cinquantina di chilogrammi di alimenti (carne, pesce e vegetali), per un valore complessivo di circa mille euro, in quanto privi di indicazioni sulla loro rintracciabilità. Non solo, il locale ha anche omesso di segnalare l’utilizzo di possibili allergeni nella loro preparazione. I Nas hanno riscontrato profonde carenze dal punto di vista dell’igiene e della salubrità dei locali. Sono emersi accumuli di sporco e formazioni di ragnatele sulle varie superfici del locale, un impianto di aspirazione dei fumi proprio sopra la cucina ricoperto di sporco e di unto; oltre a pentole e stoviglie poste a diretto contatto con il pavimento. Infine, i contenitori dei rifiuti erano privi del sistema automatico di apertura e vi erano anche materiali non pertinenti ad un’attività di ristorazione presenti in cucina. Per tutte queste irregolarità il titolare dell’esercizio è stato multato per 4.500 euro. L’Ausl ha poi emesso un immediato provvedimento di sospensione fino a quando tutte le irregolarità e manchevolezze non siano state ripristinate con successo.