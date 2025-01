"Sport, Cittadella da valorizzare"

L’unità pastorale ha aiutato il processo di collaborazione, come sostiene Federica Spaggiari: "Le nostre frazioni si riconoscono già unite come comunità parrocchiali, questo ha facilitato la visione di insieme. Negli incontri si parla di bisogni mancanti e possibili problematiche. In prossimità di Roncadella sorgerà la ‘Cittadella dello sport’. Mi auguro possa diventare uno spazio utile per aumentare la socialità e migliorare la salute. Viviamo in un tempo molto frenetico, dove si utilizza l’auto troppo tempo. Le nostre campagne sono piene di persone che coltivano i campi e accudiscono animali; con il loro esempio di vita possono dare ristoro e tranquillità al mondo frenetico di oggi"