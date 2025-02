Sport dilettantistico e gestione degli impianti. Convegno a Novellara

Le basi della riforma, gestione impianti, safeguarding e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono i temi da illustrare in quattro incontri in programma nelle prossime settimane a Novellara. Questo, in estrema sintesi, il programma delle conferenze organizzate dall’amministrazione comunale alla sala civica Augusto Daolio, sempre alle 20,30 e con ingresso libero, per fornire utili indicazioni ad operatori, atleti, agli interessati a più di un anno dalla riforma dello sport.

‘Un anno di riforma dello sport: analisi e prospettive’ è il titolo del ciclo di incontri a cura di Barbara Foroni (foto), avvocato di diritto sportivo e fiduciario provinciale Coni Bassa Reggiana. Si comincia oggi con ‘Il lavoro sportivo e le ultime novità: la personalità giuridica delle Asd e altre pillole’. Si prosegue lunedì 17 febbraio con ‘Il Decreto 38/2021 sulla gestione, manutenzione e ristrutturazione impianti’, il 3 marzo un incontro su ‘La nomina del responsabile del Safe guarding, i modelli organizzativi e i codici etici’, il 17 marzo l’appuntamento su ‘Il registro delle attività sportive dilettantistiche’.