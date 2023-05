Sport e beneficenza vanno a braccetto al PalaSanpro

Domenica di sport e beneficenza a San Prospero di Correggio. Domani, al PalaSanpro, va in scena il Torneo "Virtus Volley" riservato alla categoria Under 14 femminile, che raccoglie fondi a favore dell’Associazione "Carrozze Sottorete" Onlus, nata nel 2014 per accompagnare le persone diversamente abili in diverse esperienze, in particolare alle partite di pallavolo. A contendersi il titolo che lo scorso anno fu appannaggio dell’Heron Bagnolo ci saranno 4 squadre: Spilamberto, San Maurizio e due formazioni della Virtus Correggio, padrona di casa. A metà giornata è previsto un pranzo per atleti, dirigenti, tifosi e accompagnatori, il cui ricavato sarà come detto devoluto interamente in beneficenza; durante il torneo non mancherà infine una partentesi musicale, dal momento che è prevista l’esibizione dei "Cynotype", giovane band emergente.