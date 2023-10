Sport e territorio: l’intesa tra Comune e Fondazione

Accordo di collaborazione tra Comune di Scandiano e Fondazione per lo sport. Condividere conoscenze specifiche, know how di programmazione e gestione dell’offerta sportiva, creare sinergie tra le progettazioni, partecipare ad opportunità di finanziamento in ambito sportivo, di promozione, benessere e salute: sono alcuni dei punti cardine dell’accordo. "Negli anni ci siamo accorti che occorre condividere competenze e professionalità per affrontare i grandi mutamenti in atto nel mondo dello sport, in particolare a livello giovanile e dilettantistico – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. Con questa finalità abbiamo cercato un partner che fosse strutturato e condividesse la nostra filosofia di sostegno attivo allo sport di base". L’incontro di presentazione alle società sportive scandianesi (foto) si è tenuto nei giorni scorsi per delineare le linee guida della collaborazione.

m. b.