Sport, ecco la ‘Leopolda’ progettuale

Piano strategico sportivo di Scandiano: al via, dopo il recente sondaggio, ai tavoli tematici. E’ terminata con successo la prima fase dell’iniziativa promossa dall’amministrazione in collaborazione con la Fondazione per lo sport di Reggio e con il supporto di Sg Plus. Alla fase di raccolta dati, conclusa a gennaio, hanno preso parte ben 2.556 persone tra studenti delle scuole primarie e secondarie, famiglie, insegnanti, società sportive, istruttori e allenatori.

I questionari hanno offerto una fotografia dettagliata della pratica sportiva sul territorio, evidenziando punti di forza e criticità. "Tra i dati più significativi – dicono dal Comune – emerge che, fino alla maggiore età, la pratica sportiva è particolarmente diffusa e spesso strutturata in contesti organizzati e tra gli adulti aumenta la preferenza per lo sport destrutturato. Le discipline più praticate tra i giovani sono calcio, nuoto, pallacanestro, danza e pallavolo, mentre tra gli adulti si aggiungono tennis e sport invernali. Il tasso di sportività è strettamente legato all’abitudine familiare: i giovani con almeno un genitore sportivo hanno il 90% di probabilità di praticare attività fisica". Alcuni elementi di criticità sono emersi come la tendenza all’abbandono sportivo tra i 10 e 12 anni. Le famiglie e gli studenti hanno inoltre sottolineato la necessità di impianti sportivi più moderni e accessibili oltre alla creazione di percorsi protetti per raggiungere le strutture in sicurezza.

Il Comune ha quindi deciso d’organizzare quattro tavoli di confronto aperti alla cittadinanza per discutere e individuare proposte concrete per il futuro dello sport locale. I temi individuati sono impiantistica sportiva (manutenzione, investimenti, fabbisogno); sport e scuola (educazione, promozione, orientamento allo sport e contrasto all’abbandono sportivo); sport e welfare (inclusione, disabilità, salute, benessere e conciliazione tra tempi di vita e lavoro); sport destrutturato (valorizzazione di aree libere, circoli, parchi pubblici e sentieristica). I tavoli saranno condotti dai facilitatori di Sg Plus e si svolgeranno in due sessioni di lavoro, previste per il 1° marzo e 22 marzo dalle 9 alle 12 alla sala Casini del Polo Made.

Matteo Barca