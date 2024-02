"Sport, gli investimenti hanno ripagato 10 volte"

CASTELNOVO MONTI

"Siamo qui in montagna perché saranno tantissime le iniziative legate allo sport in questi territori, che vedranno coinvolte molteplici realtà". Parole del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, salito a Castelnovo Monti per suggellare, con tutto il peso politico dell’istituzione da lui rappresentata, la giornata di ieri al Teatro Bismantova. "Siamo l’unica regione italiana che consente alle scuole elementari che ne facciano richiesta di poter chiedere di fare un’ora in più di educazione fisica qualora lo volessero – spiega il presidente –. Non solo, durante il mio mandato, cofinanziati dalla Regione, abbiamo consentito a 200 Comuni di poter costruire o ammodernare un impianto sportivo a scelta, mettendo pari tutti, da quello più popoloso a quello meno. Perché? Perché per noi tutti hanno pari diritti e soprattutto per le realtà più piccole, l’inaugurazione di un palasport è un evento in cui tutta la comunità di quel luogo si ritrova e si sente partecipe". "Sport e musica sono i due mezzi più efficaci per promuovere un territorio, perché arrivano dappertutto. Ecco che, oltre ai tanti eventi che si terranno in montagna, il Tour de France ospiterà alcune tappe sulle nostre strade, con una presenza stimata di oltre un milione di turisti, la Coppa Davis, e siamo l’unica regione ad ospitare Formula 1, MotoGp, SuperBike e da quest’anno Formula E. Queste le attività di punta, ma se guardiamo all’Appennino, vi è l’opportunità di abbinare le eccellenze di un territorio ricco di attrattive con quella di fare sport. Ed il fatto che a Castelnovo Monti vi sia il centro federale per sordi, fa sì che vi siano eventi durante tutto l’anno, con indotto evidente. Ragion per cui, a fronte di questi risultati, l’impegno è quello di continuare ad investire in queste zone".

A coordinare la ricerca commissionata allo studio SG Plus e all’università di Parma è stato il capo della segreteria politica della presidenza, Giammaria Manghi: "Lo sport rappresenta un momento di crescita territoriale determinante – sottolinea -. Soprattutto per questi luoghi, una crescita destagionalizzata, cioè non legata alla classica pratica sportiva sulla neve nel periodo invernale, fa sì che queste possano svolgersi durante tutto l’anno, o per gran parte di esso, creando un valore aggiunto ed un indotto molto maggiore rispetto a prima. Gli elementi di crescita? Un miglioramento delle strutture ricettive e l’armonizzazione tra il pubblico, che detta la via, ed il privato che, forse, sta ancora un po’ troppo a guardare".

Nicola Bonafini