Sport, il progetto ’Tu sì che vali’ ottiene un contributo di 14.500 euro dalla Regione

Per il quinto anno consecutivo il progetto del Comune di Albinea ’Sport nello Zaino. Tu sì che vali: benessere, inclusione e etica sportiva’ ha ottenuto un contributo regionale di 14.500 euro. Il progetto coinvolge l’Istituto Comprensivo, Polo Infanzia Comunale e Istituti superiori di Secondo grado, con l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva tra i più piccoli (3-18 anni), per far sì che il ruolo della pratica sportiva venga sempre più percepita in ambito educativo, integrandosi in modo autorevole con le attività scolastiche.

"In questo biennio si è inteso investire sull’inclusione – spiega Daniele Menozzi (foto), vicesindaco e assessore allo Sport – favorendo le attività sportive dei soggetti disabili certificati, sia a scuola che nel tempo libero. Nell’arco dell’anno scolastico 2024-2025 sono state programmate diverse ore di attività sportiva a settimana condotte da istruttori delle associazioni sportive del territorio, oltre che incontri di educazione alimentare e sostenibilità ambientale (anche all’aperto)". Tra le discipline proposte anche le meno usuali come danza, pole dance, hip hop e ciclismo.

"Alcune ore di attività saranno dedicate agli insegnanti – aggiunge – e si prevedono attività di ginnastica dolce e yoga nei parchi per adulti e anziani".

Saranno organizzati una serie di incontri con illustri sportivi dal titolo ’Tu sì che vali’ volti a e a promuovere i valori dell’etica sportiva (si pensa di far sottoscrivere a tutte le associazioni la Carta Etica dello Sport) e a sottolineare come lo sport sia una straordinaria palestra di vita in cui i valori personali fanno la differenza.