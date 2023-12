Sport nello zaino", 15mila euro per Albinea" Il Comune di Albinea ha ricevuto un finanziamento di 15mila euro per il progetto "Sport nello zaino-Tu sì che vali", che prevede lezioni di diverse discipline sportive per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Il progetto mira a promuovere il benessere fisico, psichico e sociale.