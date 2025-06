Sport Party: 36 ore non stop. Giochi, cartoni animati e cinema

Musica, sport, spazi gastronomici sono gli ingredienti della non stop di 36 ore di Sport Party, oggi e domani ai campi della Polisportiva Aics di via Spagna a Guastalla. E anche in questa edizione, alle gare sportive di calcetto, basket, beach volley e tennis viene abbinato il mondo dei cartoni animati e del cinema. I partecipanti sono invitati a trasformarsi nei loro personaggi preferiti, proponendo in campo uno show animato. Oltre ai classici tornei, sono previsti pure giochi per animare ancora di più il weekend, sempre a tema cartoon: il torneo Mario Kart, il torneo Tenkaichi Dragonball, Balli popolari, Yoga, una gara di body building. Stasera animazione con dj set musicale, domani attività di joga al risveglio, fino al Vespa Raduno, in collaborazione con il gruppo ’Li Vespi Asasìni’. Domani sera le premiazioni. Il ricavato dell’evento viene come sempre destinato a scopi benefici.