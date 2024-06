’Sport Party’ a Pieve di Guastalla

Molte feste oggi nel Reggiano. A Guastalla, ai campi Aics di Pieve, prosegue "Sport Party 36 ore" (foto) tra sport, musica, gastronomia e solidarietà, con centinaia di giovani riuniti in squadre che si affrontano non solo in vari sport ma anche in un’originale gara sui loro "accampamenti", tra fantasia e goliardia.

A Sorbolo Levante di Brescello prosegue oggi la festa del paese nell’area esterna del locale centro sociale. In centro a Gualtieri, in piazza Bentivoglio, c’è la Festa del Pozzo: stasera balli latino americani, domani sera la musica di Chris and Mony Band.

Ad Albinea la 58esima edizione della sagra dei Lambruschi & della Spergola. A Campagnola la fiera di giugno: luna park, mercato in piazza Roma, una mostra fotografica, in serata la commedia "Ma in dua suntia capitè" de La Palanca Sbusa. A Correggio la Festa di Casa Spartaco con musica dal vivo, cucina, libri, mostre, dj set al parco Caduti sul lavoro al quartiere Espansione Sud.