Sport, porte aperte a cinque ragazzi disabili

Cinque famiglie, grazie alla cooperativa Azzurra di Scandiano, parteciperanno ai percorsi di All Inclusive Sport, il progetto provinciale per l’inclusione della disabilità attraverso la pratica sportiva. Azzurra, storica realtà che gestisce i campi da tennis, le piscine e altre strutture sportive scandianesi, ha formalizzato una consistente donazione economica a favore di All Inclusive Sport. Nell’anno sportivo 2023-24, cinque giovani con disabilità potranno così prendere parte ad attività sportive pomeridiane con i loro coetanei, impegnandosi nella disciplina scelta e, per la prima volta, entrando a far parte a tutti gli effetti di una squadra locale. Saranno accompagnati e monitorati dai tutor ed esperti di All Inclusive Sport. Un’iniziativa organizzata con il sostegno e contributo economico di coop Azzurra, ma anche con la collaborazione con le associazioni Polisportiva Scandianese, Ssd Taiji Kase, Valorugby e Pallacanestro Scandiano. "Una cooperativa come Azzurra – dicono i suoi dirigenti – non poteva non impegnarsi concretamente in un progetto che ha come scopo il permettere ai giovani con disabilità di entrare a far parte di un’associazione sportiva e praticare sport insieme ai coetanei". All Inclusive Sport è un progetto ormai radicato nel territorio reggiano, coordinato dal centro servizi per il volontariato Csv Emilia: consente ai bambini e ragazzi con disabilità di praticare la disciplina preferita insieme ai coetanei promuovendo la cultura dell’inclusione e differenze con lo sport di base. Sono coinvolti pure la medicina dello sport e la neuropsichiatria dell’Ausl, comitati enti di promozione sportiva, amministrazioni locali, associazioni di volontariato e oltre 100 società sportive, 50 tutor, centinaia di famiglie. Scandiano è da tempo in prima fila in questo cammino. Nel 2023 Scandiano ha infatti ospitato diversi momenti formativi grazie alla collaborazione tra il Comune, l’associazione Il Mucchio che ha fornito la base logistica per una festa e messo a disposizione una donazione e il coordinamento del progetto. L’impegno scandianese ora si amplia con coop Azzurra, Polisportiva Scandianese, Ssd Taiji Kase, Valorugby e Pallacanestro Scandiano.

Matteo Barca