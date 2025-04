Sportelli antirazzista e antimafia, due pesi e due misure

Contro l’insopportabile retorica paternalistica della città delle persone e dell’accoglienza, che l’amministrazione racconta come popolata da cittadini civilizzati, antifascisti e troppo buoni, bene ha fatto il giornalista Fangareggi, sempre bravissimo a scatenare polemiche, a confezionare uno spot efficace e gratuito in favore dello sportello antidiscriminazione aperto in città, ma già attivo altrove. Compito dello sportello è semplicemente quello registrare un fenomeno che si è sempre negato, ma che esiste ampiamente. Fangareggi ha perfettamente elencato gli stereotipi razzisti e sessisti che si possono rivolgere a Mahmoud. Il giornalista è uomo, bianco, occidentale, di cultura giudaico-cristiana e ha descritto l’assessora come donna, islamica e femminista estrema che dovrebbe ringraziare i cittadini della terra che "l’ha accolta, nutrita e valorizzata", invece ne diffama i valori e lo stile di vita e anzi cerca di islamizzare la città, zeppa di seconde generazioni indisponibili a integrarsi. Insomma è riuscito a descrivere perfettamente il razzismo intersezionale. Reggio è una città razzista e ipocrita come tutte le altre e Fangareggi lo ha dimostrato, sostenuto da maschi come lui, non si può che essergli grati. In ogni caso le patenti di civiltà non dovrebbero essere assegnate da chi detiene il potere ma solo da chi è a rischio razzializzazione.

Lorenza Franzoni