Sportelli, sanità e solidarietà. Casa di Comunità aperta a tutti

Grande partecipazione per l’Open Day della Casa della Comunità: il nome con cui è stata ribattezzata la Casa della Salute con l’arricchimento dell’offerta di Servizi sociali, delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato e nuove funzioni. Era presente anche Giovanna Lumetti, vedova del compianto dottor Lorenzo Spreafico che ha dato il nome alla Casa.

Dopo il saluto del sindaco di Montecchio, Fausto Torelli, e dei rappresentanti di Ausl, Servizi sociali e associazioni, è stata una mattinata all’insegna della condivisione, della prevenzione e dello stare bene. I professionisti hanno illustrato le attività e gli spazi, i volontari l’impegno quotidiano e gratuito per la comunità, i più piccoli sono stati intrattenuti dalle animatrici della ‘Casina dei Bimbi’, iniziativa molto apprezzata da tutti. Inoltre sono stati effettuati i test gratuiti della glicemia, grazie alla presenza di medici e infermieri del reparto di Diabetologia del Franchini.

Erano presenti gli sportelli ‘Scegliere’ (per sensibilizzare rispetto alle Dichiarazioni anticipate di trattamento, le Dat); lo ‘Sportello Assistenti Famigliari’ (servizio gratuito che incrocia domanda e offerta di badanti); ’Uff - L’ufficio per quello che ti scoccia’ di Cavriago (disbrigo pratiche amministrative) e l’Amministratore di Sostegno (gestito dal Centro Servizi Volontariato) nonché il servizio di Mediazione culturale Ausl. Hanno allietato la mattinata musica e gli assaggi di prodotti a chilometro zero (donati dai montecchiesi Forno pasticceria Spallanzani, Tenuta La Piccola e Caseificio Cornocchio); la mostra fotografica a cura del Centro per le Famiglie della Val d’Enza con opere degli studenti delle scuole medie di Canossa e gli elaborati realizzati dai ragazzi delle seconde del Liceo ‘D’Arzo’ sul tema del benessere.

Nella Casa delle Comunità sono presenti anche l’Urp; il Centro Salute Mentale e per le Dipendenze patologiche; la Neuropsichiatria Infantile; il Servizio Infermieristico domiciliare; la Veterinaria; la Medicina di gruppo Paeonia. Inoltre la Pediatria di Comunità, la Salute donna, l’Open G, il Dipartimento di Cure Primarie, la Specialistica Ambulatoriale, il Centro Disturbi Cognitivi.

Francesca Chilloni