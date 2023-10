Sportello Cgil al Franchini. Darà risposte ai camici bianchi

La Funzione Pubblica Cgil apre uno sportello informativo dentro l’ospedale Franchini, rivolto a tutto il personale medico, paramedico ed infermieristico. Il nuovo servizio si pone l’obiettivo di dare risposte e di andare incontro, con competenza e professionalità, alle esigenze più varie dei lavoratori del comparto sanitario.

È attivo ogni primo martedì di ogni mese nella saletta sindacale. Si occuperà di temi quali diritto alla pensione, permessi e congedi, invalidità, infortuni e malattie professionali, conteggi e riscatto laurea. Sarà a disposizione anche per consulenze relative ai fondi di previdenza complementare Sirio e Perseo e per il controllo delle buste paga. Il funzionario sindacale ed i tecnici del patronato Inca ricevono su appuntamento: per fissare un incontro è necessario scrivere a: silario@inca.it