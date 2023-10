SporTiAmo", ENS porta l'inclusione e lo sport a Castelnovo Monti"

Grande festa oggi al Centro Coni di Castelnovo Monti, ospite l’evento "SporTiAmo", il primo proposto in Appennino dall’Ente Nazionale Sordi (ENS), che per due giornate vede la presenza di cento famiglie di ragazze e ragazzi sordi con plurdisabilità, in età fra 6 e 13 anni. Ieri, con l’Atletica Leggera, i ragazzi giunti da tutta Italia hanno fatto squadra con altrettanti studenti delle scuole dell’ Istituto Comprensivo Bismantova. Oltre a giochi improntati alle specialità dei lanci, dei salti e della corsa, tutti i bambini si sono conosciuti fra loro sul campo nella "casa dell’amicizia" e hanno realizzato insieme un "cuore dell’inclusione e dello sport".

Oggi è la giornata dei giochi nella natura che si conclude ai piedi della Pietra di Bismantovaa.

