Sposarsi o convivere. La grande differenza nelle tutele dei diritti a fine vita

"Ci sono differenze molto grandi fra matrimonio e convivenza, soprattutto quando uno dei due partner muore". Il presidente del consiglio comunale di Reggio, Matteo Iori, grazie all’esperienza acquisita di celebrante di ormai numerosi matrimoni civili in Sala Tricolore, approfondisce con una video-spiegazione una tematica non banale.

"Il matrimonio – puntualizza Iori – può diventare uno strumento che consente alla persona amata di essere riconosciuta come tale anche agli occhi della legge e tutela fortemente chi rimane, evitando ulteriori drammi dopo la tragedia del decesso. Purtroppo sono tematiche che generalmente le persone non conoscono e spesso il tema del rischio della morte è un argomento che le persone non vogliono approfondire, spesso pentendosene quando ormai è tardi. Sono diversi i diritti che il matrimonio, a differenza della convivenza, concede ai partner: più tutele nell’accompagnamento sanitario del partner ricoverato e qualora costui muoia, diritto a continuare ad abitare nella casa del defunto, alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta, alla quota legittima dell’eredità, al beneficio fiscale sull’eredità senza dover pagare l’8% di tasse, diritto a continuare a gestire i beni anche se ci sono figli minori senza che tutto debba passare ad un tutore nominato dal tribunale. Sono diverse le cose che cambiano radicalmente col matrimonio ed è possibile farlo anche qualora il paziente sia ricoverato in ospedale o a casa. Sapere che si è potuto dire ’sì’, legalmente e simbolicamente, può portare pace a chi se ne va e conforto a chi resta".

Per guardare il video: https://youtu.be/9CIdqSNsnbY