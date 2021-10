Reggio Emilia, 4 ottobre 2021 - Sono stati 386 i reggiani che tra ieri e sabato hanno approfittato dell’open day al Campovolo, per volare su Reggio e provincia assieme alla ’Top gun fly school’ cittadina.

"Siamo andati oltre le previsioni - hanno ribadito i responsabili dell’iniziativa -. Di solito la organizziamo due volte all’anno: la mole di lavoro per mettere in piedi un evento simile è importante. Ma visto i risultati ottenuti non escludiamo di implementare il servizio".

La due giorni è partita sabato mattina alle 9, ed è durata fino alle 19 di ieri. Non era possibile prenotare, quindi chiunque fosse interessato doveva presentarsi al Campovolo e mettersi in fila. Sui social gli organizzatori hanno ribadito come l’accesso fosse consentito solo ai possessori di Green pass, scatenando qualche malcontento tra gli utenti, ma la partecipazione è stata comunque altissima. E dopo la prima giornata di sabato ieri c’è stato un vero pienone. "Avevamo a disposizione 7 aerei ultraleggeri biposto. I viaggi duravano circa 15 minuti, per garantire un maggior ricambio, ma avevamo tre pacchetti dedicati, compreso il volo acrobatico e il giro più lungo fino ad arrivare alla Pietra di Bismantova".



Tra gli organizzatori c’erano anche due ospiti speciali. Si trattava di Alice Guazzetti, 34 anni, originaria di Vetto, e del marito 40enne Giancarlo Gotti di Scandiano. I due, che hanno conseguito il brevetto di volo rispettivamente nel 2017 e 2018, si sono sposati lo scorso 3 luglio: in quell’occasione dopo la cerimonia furono ospiti proprio al Campovolo, dove festeggiarono le nozze con un giro tra i cieli reggiani, prima della cena alla trattoria l’Aviatore.