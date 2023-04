Sposi da 70 anni, festa per Romano e Giuseppina

Una vita d’amore insieme quella di Romano Bonicelli, 93 anni, e Giuseppina Spadazzi, 91, di Villa Minozzo, che ieri hanno festeggiato coi parenti le nozze di titanio: 70 anni. Romano e Giuseppina sono ancora innamorati, come dimostra il ‘bacino’ che con tenerezza e affetto si scambiano ancora ogni sera. Nato il 15 luglio 1930 a Bedogno, famiglia di mezzadri, Romano aveva due fratelli, Elvira e Ugo, scomparsi anni fa. Con un fratello di Giuseppina, Orazio detto ‘Lazio’, aveva aperto un’officina meccanica, ancora attiva e gestita dai nipoti, in paese, dove poi aveva iniziato a lavorare anche il fratello Ugo. Ha sempre avuto la passione per sci e bicicletta, e per il mare. Giuseppina è nata a Case Magnani di Toano il 6 luglio 1932 con il gemello Tonino, da Severino, fruttivendolo, e Marcellina Caselli, casalinga dedita anche al lavoro nei campi. Aveva altri tre fratelli: Ennio, Orazio e Noemi. Da giovane ha fatto la sarta. Romano e Giuseppina si sono sposati il 18 aprile 1953 a Monzone di Toano assieme a Rina Mercanti e Orazio.

g.s.