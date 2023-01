Sposi da 70 anni, incontrano papa Francesco

Già 70 anni di matrimonio rappresentano una ricorrenza di gioia ed emozione. Ma festeggiare questo speciale anniversario di fronte al Pontefice, ha reso ancora più indimenticabile l’evento per Enzo Bellelli e Zea Daolio. La coppia, che abita a Rio Saliceto, all’udienza generale di mercoledì ha avuto l’occasione di essere benedetta da Papa Francesco (foto), accompagnati dalla figlia Afra. Il Pontefice ha impartito loro la benedizione. "I miei genitori hanno ricevuto un regalo preziosissimo, sono talmente entusiasti e commossi che non riescono a parlare d’altro", dice la figlia Afra, che poco dopo la benedizione ha voluto descrivere l’emozione dei genitori. Quasi tutte le sere trascorrono il tempo a giocare a carte. A Rio Saliceto hanno sempre vissuto e lavorato. Enzo Bellelli è stato attivo in campagna, come mezzadro, poi ha avuto esperienze in fabbrica e come muratore. Zea Daolio ha confezionato abiti. Hanno un’altra figlia, Loretta, due nipoti e due pronipoti. "Anche se in settant’anni non sempre si può andare d’accordo, risposerei Zea ogni giorno…", ha confidato Enzo a Papa Francesco.

a.le.