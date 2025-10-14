Spostate le bandiere palestinesi: "Ma l’urlo per la pace è lo stesso"

Una volta si diceva: quello che esce dalla porta, rientra dalla finestra. Quando si parla di bandiera della Palestina, e della nota polemica tra forze di centrosinistra e centrodestra, con intervento in tackle, non scivolato, ma deciso, della Prefettura, il passaggio è più da…finestra a finestra. E così, come promesso al prefetto, Maria Rita Cocciufa, le amministrazioni di Reggio, Scandiano, Bagnolo e Cavriago, hanno rimosso oggi il vessillo citato dai palazzi comunali, spostandolo in altri edifici noti della città e dei paesi citati. Da piazza Prampolini il sindaco Marco Massari lo ha fatto trasferire al secondo piano della torre del Bordello, in via Toschi, "ma visibile anche dalla piazza", viene fatto notare. "Abbiamo ritenuto di spostare la bandiera su un edificio di valore storico e identitario" confermando "l’intenzione di far sentire la voce della comunità a difesa dei diritti e della libertà del popolo palestinese".

Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino di Scandiano, Matteo Nasciuti: "La bandiera palestinese cambia luogo, ma non significato" afferma commentando lo spostamento dalla facciata del Municipio alla Rocca dei Boiardo, "uno degli edifici più rappresentativi della nostra comunità" assieme al vessillo arcobaleno della Pace. "Con questo gesto – aggiunge - confermiamo con ancora più forza il messaggio che ci ha guidato fin dall’inizio: la vicinanza di Scandiano a chi è privato di diritti e libertà, ovunque nel mondo, e l’impegno per la pace come valore universale". Anche a Cavriago lo stendardo palestinese cambia sede, da ieri è ben visibile in piazza Zanti sul palazzo che fino a pochi anni fa ospitava il centro culturale: "Continuare a esporre la bandiera – spiega la Sindaca Francesca Bedogni – era un impegno assunto nella mozione firmata anche dalla lista di minoranza Cavriago Lab. Resterà sulle mura del palazzo fino a quando non ci sarà uno stabile accordo di pace".

A Bagnolo, infine, la bandiera palestinese è stata spostata ieri mattina, per essere ricollocata a breve con nuove disposizioni. Da quanto si apprende, la nuova sede del vessillo potrebbe essere il torrazzo. In ogni caso, resta fortemente polemica l’opposizione alla maggioranza di centrosinistra, in particolare a Reggio. Parla di "Solidarietà a senso unico", Giovanni Tarquini, leader della Lista Civica per Reggio, ad avviso del quale:"Nei giorni in cui si celebra l’accordo di pace tra Israele e Hamas, si liberano ostaggi e si ammainano vessilli, trasferendo truppe e facendo arrivare aiuti, quelli che amministrano la nostra città ancora una volta sono totalmente indifferenti alla delicatezza del momento e perseverano in atteggiamenti ostili e provocatori. La solidarietà va a senso unico a Reggioe la sola bandiera palestinese ora sventola dalla Torre del Bordello, chiara prosecuzione del Palazzo comunale. Chi ha permesso questo crede forse di mettere a tacere coloro che sono ligi al rispetto delle regole e delle leggi?". Mentre lo storico esponente della destra reggiana, Marco Eboli, stigmatizza "l’ostinazione del Sindaco Massari e della Giunta, che non rappresentano tutti i sentimenti dei cittadini reggiani,a voler continuare ad esporre la bandiera palestinese. Ostinazione che oscilla tra il patetico e il ridicolo e non rende nemmeno onore ai patimenti di quel popolo. Formalmente, lo spostamento dalla sede del Municipio alla Torre del Bordello, non incorre nei divieti di legge. Sorge però spontanea la domanda:perché allora,i quattro moschettieri della bandiera palestinese, oltre a Massari i Sindaci di Scandiano,Cavriago e Bagnolo in Piano, intendono continuare questa farsa?".