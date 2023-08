Sprangate e morsi Scoppia la violenza tra vicini di casa

Rumori giudicati fastidiosi, che arrivano dal piano terra di una palazzina.

L’inquilino del secondo piano, la sera di Ferragosto, non ha sopportato oltre il "baccano" che arrivava dall’appartamento del vicino di casa.

Ne è nata una violenta lite a colpi di scalpello da muratore e morsi, con i due protagonisti della vicenda che alla fine sono stati medicati in ospedale.

E’ accaduto lunedì sera a Castelnovo Sotto.

Sono dovuti intervenire i carabinieri di Cadelbosco Sopra, che erano in servizio nella zona, per riappacificare gli animi ed evitare che la situazione potesse degenerare.

I rumori provenienti dal primo piano, dove abita la famiglia di un uomo di 58 anni, sono stati male sopportati dall’inquilino del piano di sopra, di 67 anni. Quest’ultimo avrebbe chiesto di farla finita, di abbassare un po’ i volumi. Ma, a quanto pare, non sarebbe stato ascoltato. Perciò è sceso al piano di sotto e ha affrontato il vicino tenendo un mano la spranga in metallo, ovvero lo scalpello da muratore, con cui ha colpito alla testa il 58enne.

Il quale, per potersi difendere dall’aggressione, ha morso il vicino alla guancia e a un braccio. I carabinieri, giunti sul posto, hanno riportato la calma e iniziato a ascoltare i diretti interessati e i testimoni per poter ricostruire esattamente quanto accaduto.

Nel frattempo, i due uomini sono stati trasportati in pronto soccorso: uno al Santa Maria Nuova di Reggio, l’altro all’ospedale civile di Guastalla. E’ stato deciso di "separarli" per evitare che gli animi potessero scaldarsi ulteriormente durante la fase del soccorso e della medicazione. Le loro condizioni non destano particolari preoccuipazioni.

I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per poter evidenziare eventuali responsabilità penali. I due uomini rischiano di dover rispondere del reato di lesioni personali. Da verificare anche il possesso dello scalpello da muratore usato dal 67enne nel pianerottolo del primo piano, con cui sarebbe stato colpito il vicino di casa. Andranno anche adottati provvedimenti per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.

Antonio Lecci